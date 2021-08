Calcio: Ricci, ‘un sogno vincere allo Stadium’

28 Agosto 2021 23:18

Torino, 28 ago. – (Adnkronos) – “Questa serata significa tantissimo, è un sogno venire qua e vincere in questo stadio. Voglio dedicare questa vittoria a mio padre che oggi compie gli anni e ai tifosi”. Il centrocampista dell’Empoli Samuele Ricci commenta così il successo per 1-0 in trasferta sulla Juventus. “Siamo stati molto bravi, compatti, siamo riusciti a soffrire fino all’ultimo per portarla a casa -prosegue Ricci a Dazn-. Abbiamo fatto la nostra partita, avevamo già giocato bene contro la Lazio ma oggi il risultato ci ha premiato”. E’ nei tuoi obiettivi la Nazionale? “Adesso cerco di pensare una partita alla volta ed un obiettivo alla volta”.