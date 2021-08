Calcio: Lapo Elkann, ‘CR7 è della Juve, irrispettoso mettergli altre maglie addosso’

24 Agosto 2021 20:03

Torino, 24 ago. – (Adnkronos) – “CR7 è un giocatore della Juventus F.C. è poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina. Se cambierà squadra, ovunque andrà, avrà rispetto come uomo e atleta. Poi vede, diceva un Signore, che per noi il calcio è una passione. Da generazioni”. Così su Twitter Lapo Elkann, grande tifoso della Juventus, prende posizione sul caso Ronaldo, che voci di mercato vogliono sempre più lontano dal club bianconero.