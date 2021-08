Calcio: Gasperini, ‘la squadra ha dato il massimo, è mancata un po’ di qualità’

28 Agosto 2021 21:20

Bergamo, 28 ago. – (Adnkronos) – “La spinta della squadra è stata davvero notevole. Ha dato il massimo, anche oggi ho visto cose straordinarie da parte di tutti”. Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo il pari per 0-0 in casa contro il Bologna.

“Zapata è un giocatore importante ma oggi più che la presenza in area è mancata un po’ di qualità, ci è mancato quel passaggio a terra che può aprire difese molto chiuse, a volte siamo tornati indietro -aggiunge Gasperini ai microfoni di Dazn-. Abbiamo giocato comunque vicino alla loro porta. La squadra ha fatto un’ottima gara, sta facendo tutto quello che è nelle sue possibilità”.