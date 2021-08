Calcio: Cagliari, in arrivo Keita dal Monaco, indizio social di Giulini

31 Agosto 2021 18:38

Cagliari, 31 ago. (Adnkronos) – Un indizio social del presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha di fatto anticipato il colpo in attacco del Cagliari. E’ in arrivo in Sardegna Keita Balde che firmerà un contratto triennale. Il patron rossoblù sui social ha twittato una bandierina del Senegal, paese natale proprio dell’attaccante del Monaco.