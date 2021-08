Calcio a Lamezia: non solo il nuovo Fc, c’è anche una Vigor che riparte dalla Prima Categoria. Lunedì la presentazione

20 Agosto 2021 12:11

A Lamezia non ci sarà il neonato Football Club, ma anche l’A.S.D. Vigor 1919, che ripartirà dalla Prima Categoria

Quest’anno il calcio a Lamezia ha subito una vera e propria rivoluzione. Felice Saladini ha rilevato il titolo del Sambiase promosso in D e ha fondato il Football Club Lamezia Terme, che partirà appunto dalla prima categoria dilettantistica. E la Vigor? C’è, ripartirà dalla Prima Categoria e si chiamerà A.S.D. Vigor 1919. Tante polemiche, infatti, sono seguite alla nascita della nuova società, a tal punto che in tanti non si rivedono e rivendicano il vecchio nome e i vecchi colori della storica Vigor, che verrà presentata lunedì 23 agosto.

“C’eravamo, ci siamo e continueremo ad esserci – si legge nel comunicato della Vigor 1919 – La storia biancoverde non doveva e non poteva avere fine. La nostra non è una nuova nascita ma una continuazione. La continuazione della passione di chi da sempre e per sempre vive per questi due colori. La Vigor, non è mai stata un titolo, non è un numero di matricola. La Vigor è la gente, è quei tifosi che non hanno mai mollato e che non possono permettere, ora più che mai, di vedere la propria identità cancellata. La Vigor Siamo Noi. La nostra avventura partirà dalla Prima Categoria. Lunedì 23 agosto alle ore 18.00 presso il Savant Hotel verrà presentata l’A.S.D. Vigor 1919. Saranno presenti: il Presidente onorario Alfredo Mercuri, il Presidente Vincenzo Ammendola, il direttore sportivo Antonio Morelli e l’allenatore Leonardo Viterbo. Al fine di evitare assembramenti la conferenza sarà aperta ai soli organi di informazione. Sarà. in ogni caso, trasmessa in diretta sulla pagina facebook Vigor 1919″.