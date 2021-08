Calcio a 5, una conferma e un rinforzo per la Siac Messina: ufficiali D’Angelo e Parisi

30 Agosto 2021 17:33

Antonino D’Angelo e Gabriele Parisi nello scacchiere della Siac Messina

La Siac Messina si muove sul mercato in vista dell’inizio del campionato di serie B di calcio a 5. Sono stati definiti gli accordi con il laterale Antonino D’Angelo ed il portiere Gabriele Parisi. Si tratta di un’importante conferma e di un gradito ritorno, che andrà a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Erminio Fazio e darà un prezioso contributo al settore giovanile.

“Sta per cominciare il mio secondo anno alla Siac – dichiara il 26enne D’Angelo, autore di 2 gol di A2 – mi trovo bene in un gruppo motivato ed affiatato. Sappiamo che incontreremo delle difficoltà, ma con l’unione di intenti faremo in modo di superarle. Il torneo è competitivo con tante squadre che si sono rinforzate rispetto alla passata stagione. Sarà importante commettere meno errori possibili ed essere sempre convinti dei nostri mezzi. La società punta sui giovani del vivaio, che avranno, così, l’opportunità di accrescere il loro bagaglio d’esperienza”.

“Sono molto carico ed ho voglia di fare bene – queste le prime parole, invece, di Parisi, che sarà anche il responsabile tecnico dell’Under 19 nazionale – il doppio incarico mi gratifica, poiché sono due realtà di prestigio che meritano il mio massimo impegno. In B, cercheremo di mettere in mostra un gioco efficace e piacevole”. Per te è la seconda esperienza nella categoria, cosa ti aspetti? “Il solito campionato difficile per tutti, nel quale dovremo essere costanti e non mollare mai la presa. Il livello è abbastanza alto, ma soltanto in campo ci renderemo conto del nostro potenziale e di quello delle avversarie”.