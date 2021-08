Calcio a 5, Reggio Fc a tinte verdeoro: arriva il brasiliano Murilo

24 Agosto 2021 10:46

La Reggio Fc ufficializza l’arrivo del brasiliano Murilo

La Reggio FC è lieta di annunciare l’acquisto del giocatore brasiliano Murilo Henrique Ronsani, per tutti Murilo. Nato a Três Barras (Paranà), il 6 gennaio del 1998, può ricoprire i ruoli di centrale e laterale e sa alternare molto bene le due fasi di gioco. Anche per lui, come il connazionale Denardi, si tratta della prima esperienza in Italia, dopo avere indossato le casacche di Pato Futsal, AAEMA-Mariopolis, Cascavel, cad Guarapuava e Manguerinha.

MURILO – “Sono molto felice di aver avuto l’opportunità di venire in Italia. Sto realizzando il sogno che avevo da bambino. Non vedo l’ora di incontrare i nuovi compagni di squadra ed iniziare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo. Ringrazio il presidente, il direttore sportivo ed il mister per la fiducia e, da parte mia, sono pronto a garantire il massimo della volontà e dell’impegno”.

NUOVA STAGIONE – Ieri sera, presso la struttura sportiva di Calamizzi (RC), è iniziata ufficialmente la nuova stagione con la preparazione fisica, agli ordini del preparatore Antonio Dieni.

RIEPILOGO MERCATO

Confermati: Tamiro (all.), Presini, Calabrò, Gattuso, Zoccali, Al. Chiaia, An. Chiaia, Dascola, Ienari.

In entrata: Corigliano (Xenium, p), Cannizzaro (Xenium, p), Denardi (Alaf Futsal), Murilo (Pato Futsal).

In uscita: Gustavinho (Noci), Santoro (svincolato), Campolo (Cataforio).