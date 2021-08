Calcio a 5, la Futura è in Serie A2: risultato storico per la squadra di Motta San Giovanni

7 Agosto 2021 13:27

La gioia della società reggina: “pronti ad affrontare questa fantastica sfida”

L’ASD Polisportiva Futura è stata ammessa a partecipare al prossimo campionato di Serie A2. Era nell’aria da tempo ma la notizia ufficiale, giunta da poco dalla Divisione calcio a 5 è stata accolta dalla squadra di Motta San Giovanni – Lazzaro con grande soddisfazione da parte della dirigenza presieduta dal Presidente Cogliandro. Il vice presidente Filiberto Mallamaci a tal proposito ha affermato: “siamo consapevoli che per la prima volta nella nostra storia decennale approdiamo ad un campionato senza la promozione ottenuta sul campo direttamente ma per meriti sportivi. La nostra storia fatta di tantissimi successi è nota ai più. Avere perso la finale play off, ad un passo dal traguardo, ci lascia tranquilli relativamente al fatto che l’approdo in A2 è comunque meritato. Essere perdenti di finale play off, ci ha consentito di essere ammessi quasi di diritto. Siamo sicuri che la società è pronta per affrontare questa affascinante sfida. Noi Stiamo lavorando per costruire un organico degno di questa categoria con la solita programmazione che ci ha sempre contraddistinto. Avere portato il nostro comune Motta San Giovanni alla ribalta nazionale ancora una volta ci inorgoglisce e ci spinge a fare sempre meglio. A breve renderemo noto il programma pre campionato. Infine l’augurio di tutti che finalmente si possa riempire di nuovo il nostro palazzetto per la gioia, di tutti noi e dei nostri tantissimi tifosi”. La formazione del presidente Cogliandro è stata inserita nello stesso girone del Bovalino.