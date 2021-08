Calabria, Tripodi (FI) incontra Il Commissario di SoRiCal: “colloquio proficuo”

10 Agosto 2021 10:57

Calabria, la nota dell’On. Maria Tripodi dopo l’incontro con il Commissario SoRiCal

“Nell’ambito delle attività che mi vedono impegnata sul collegio, ho avuto un proficuo incontro con il Commissario della SoRiCal, Avvocato Cataldo Calabretta”. Lo afferma in una nota l’On. Maria Tripodi.

“Mi sono complimentata per l’ottima svolta gestionale che ha saputo dare ad un ente fondamentale per tutti i calabresi. Costretti da decenni a far fronte a gravi disservizi, che hanno particolarmente provato anche l’ Area Metropolitana di Reggio Calabria con cittadini, esercenti, operatori turistici, che ogni anno nel periodo estivo a causa del malfunzionamento di condotte vetuste hanno subito disagi alla quotidianità e alle attività economiche. Ebbene l’Avv. Calabretta mi ha evidenziato come grazie ad una seria ed efficace programmazione avvenuta con la nuova governance, è finalmente possibile non solo superare gradualmente le criticità dovute alla vetustà degli impianti, alla gestione differenziata di 400 Amministrazioni Comunali, ma anche rilanciare la qualità della vita nei territori, dove troppo spesso dell’acqua si è fatto un uso improprio. Sorical per fare un esempio, ha inviato alla Regione una proposta di investimenti che vale oltre 500 milioni di euro e il Ministero competente nel piano 2021/2027 ha inserito questa idea progettuale per risolvere definitivamente i problemi dell’acquedotto “Trionto” il cui impianto di potabilizzazione non ha sufficiente acqua da potabilizzare da giugno e settembre. Un’azione che inverte decisamente la rotta, tracciando un percorso concreto per restituirci il servizio più prezioso, quello idropotabile. Lo dichiara in una nota Maria Tripodi deputato calabrese di Forza Italia”.