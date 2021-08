Calabria: Sara Mendicino si aggiudica la fascia di Miss White Beach

6 Agosto 2021 10:28

Calabria, Sara Mendicino è Miss White Beach. Seconda classificata e con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Adriana Miceli, terza classificata e con la fascia Miss Be Much Gaia Francesca Malagrinò

Diciannovenne e di Amantea, Sara Mendicino è Miss White Beach. Seconda classificata e con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Adriana Miceli, terza classificata e con la fascia Miss Be Much Gaia Francesca Malagrinò, Miss Quarta classificata Evelin Inzillo, Miss Quinta classificata Aurora Sanso, Miss Sesta classificata Marianna Leonida. In giuria Olivia Greco, Angelo Scorzo, Valentina Mazzuca, Francesco Malizia, Alessandro Piscopo, Natalia Mazzuca, Cristina Guido, Giuseppe Mastrangelo. “Sono estremamente emozionata, ma orgogliosissima del risultato ottenuto” – commenta Sara – “Devo iniziare il secondo anno di economia all’università, da questa avventura mi aspetto tante emozioni e spero sia veramente una bella esperienza. Alle ragazze che credono nel sogno della fascia ma sono in qualche modo bloccate dalla paura dico di non arrendersi e di continuare su questa strada, in estrema tranquillità”. Ma non solo concorso, la serata è stata ulteriormente impreziosita dal corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, dalle note del talento canoro calabrese Martina Chiappetta, oltre che dalla presenza di Giulia Francica, Michelle Assisi, Marianna Carbone, Alessandra Sicilia, Elisabetta De Gaio, Antonia Sottile, Alessia Ventrice, Chiara Cipri, Josephine Leto. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio continua la sua missione di valorizzazione dei territori della Calabria, in questo caso nella splendida cornice del White Beach di Bonifati che, affacciato direttamente sul mare, regala al pubblico uno scenario suggestivo, unico e coinvolgente. “Un grande ringraziamento a Olivia Greco per averci ospitati, agli organizzatori degli eventi White Beach Francesco Boschelli e Giuseppe Chirillo, ai giurati, e al caloroso pubblico presente questa sera.” – dichiarano gli agenti regionali – “Siamo veramente entusiasti della location, con il mare a due passi e i servizi impeccabili che propone. Un grazie, come al solito, a tutta la nostra squadra”. “Abbiamo fortemente voluto organizzare questa manifestazione e rendere omaggio alle tante bellezze calabresi presenti.” – commenta Olivia Greco, tra i titolari del White Beach – “Ogni anno organizziamo questo tipo di serate poiché teniamo molto a promuovere le ricchezze del nostro territorio, e questa è una validissima occasione. Dopo quest’anno un po’ per tutti pesante, specialmente nel nostro settore ci aspettiamo riscatto, ripresa, ma soprattutto ritorno alla normalità”. “Abbiamo preso in mano questa direzione artistica della struttura quattro anni fa, soprattutto grazie alla fiducia della proprietà, con lo scopo di incentivare il turismo e innovare il nostro settore.” – dichiara Francesco Boschelli, direttore artistico White Beach – “L’organizzazione di svariati beach party pomeridiani e le nostre cene spettacolo che ci hanno fino ad ora caratterizzati, con la partecipazione di artisti musicali provenienti da tutta Italia, mettono in vetrina il White Beach in tutto il territorio italiano”. Le selezioni andranno in onda su TEN (Teleuropa Network), tutti i sabati alle 15 e le domeniche alle 21. Prossimo appuntamento sabato 7 agosto con la seconda selezione regionale della stagione Miss Italia Calabria 2021, dove sarà eletta Miss Sorriso Calabria.