Calabria, la natura va tutelata: nuovo evento di pulizia dei fondali marini, i dettagli della tappa al Torrente Burrao

Il gruppo Cleanjo ha organizzato per venerdì 20 Agosto (ore 9.00, con appuntamento al Torrente Burrao) un evento di pulizia dei fondali marini dal Torrente Stilaro verso il confine sud di Camini. Il gruppo Cleanjo sarà di supporto alla scuola YoloDiving di Ardore Marina che porterà attrezzature per l’immersione subacquea con bombole di ossigeno e quant’altro utile all’immersione. Ad oggi i partecipanti della YoloDiving saranno 5 sommozzatori attrezzati ed 1 volontario, inoltre per l’evento potranno partecipare anche gente comune ma nelle proprie e piene responsabilità e solamente in apnea. Mentre se qualcuno avrà il brevetto e l’attrezzatura potrà scendere a ripulire i fondali accompagnati dalla YoloDiving ma portando con se il brevetto da sub.

Inoltre parteciperà come madrina dell’evento Maria Fanito, atleta Beuchat e Campionessa nazionale di pesca in apnea, oggi a Crotone per gli allenamenti con l’associazione sportiva Isola Ambiente Apnea in vista dei mondiali di settembre di pesca in apnea con la rispettiva nazionale italiana. Per l’evento sarà predisposto sull’arenile un gazebo per tutte le info ed una corsia per l’ingresso dei sub e l’uscita della barca che porterà il materiale recuperato. Il materiale da smaltire sarà preso in consegna dal Comune di Camini che gentilmente si è offerto di smaltire tutto il materiale raccolto. L’evento vedrà anche la partecipazione a terra di una postazione della Croce Rossa Italiana della sezione di Monasterace Marina con l’ausilio di un’ambulanza o mezzo di primo soccorso e della Guardia Costiera la quale ha concesso l’autorizzazione a questo evento in mare.