Calabria, eletto il nuovo consiglio dell’ordine regionale dei Geologi

27 Agosto 2021 17:50

Il 25 e 26 agosto si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria, quadriennio 2021/2025

Il 25 e 26 agosto si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria, quadriennio 2021/2025. Su 721 aventi diritto, hanno votato in 516 (pari al 72%), attraverso la piattaforma on line di SkyVote, già utilizzata in altre analoghe occasioni a scala regionale e nazionale. Gli undici candidati afferenti alla lista “Geologi Calabria”, che indicava quale candidato Presidente Giulio Iovine, VicePresidente uscente, sono risultati eletti. La proposta di politica ordinistica della lista Geologi Calabria rappresenta la naturale continuazione di quanto già avviato e, in parte realizzato, nel corso delle precedenti consiliature. Il Presidente Alfonso Aliperta, a nome dell’attuale Consiglio in carica (in scadenza il prossimo 1 ottobre), formula i migliori auguri ai Consiglieri neoeletti, confidando in un quadriennio fruttuoso nell’interesse dell’intera categoria professionale. Il nuovo consiglio dell’ordine per il quadriennio 2021/25 che, secondo i termini di legge, si insedierà l’uno ottobre, è composto da: Giulio Iovine (464 voti), Anna Altomare (438), Carlo Artusa (437), Luigi Spina (431), Giuliana Teti (427), Giovanni Andiloro (425), Vincenzo Basile (419), Maria Alice (418), Domenico Putrino (417), Rosario Biafora (410), Geppino Feoli (Sez. B – 444).