Calabria, discarica abusiva di auto, pneumatici e altri materiali nei pressi di Tropea: maxi multa di 6 mila euro [DETTAGLI]

30 Agosto 2021 12:28

Calabria: controlli dei Carabinieri in località Petti, frazione Caria del comune di Drapia

Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Spilinga, a seguito attività di servizio eseguita nella località Petti, frazione Caria del comune di Drapia, congiuntamente ai militari del Norm di Tropea, del N.O. di Vibo Valentia e Tropea e dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, al termine dei controlli posti in essere, elevavano sanzioni amministrative per violazioni in materia ambientale, per un importo di circa seimila euro. Nello specifico, in un fondo privato, venivano rinvenuti cumuli di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso, plastiche, etc nonché alcuni veicoli destinati alla rottamazione, per i quali, non era stata attivata la procedura di consegna ad un centro di raccolta. Nell’area ispezionata, inoltre, si rilevava la presenza di un capannone, con il tetto composto da onduline di amianto, per il quale, i militari accertavano la mancata comunicazione ai competenti uffici dell’ASP, da parte dei soggetti preposti, circa la presenza di amianto o materiali contenenti amianto. La tutela del territorio, dell’ambiente e del settore agroalimentare rimane un obiettivo primario dei Carabinieri Forestali, che possono perseguirla al meglio anche grazie alla collaborazione dei cittadini, i quali, possono segnalare presunti illeciti al numero di emergenza ambientale 1515.