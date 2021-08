Elezioni Regionali Calabria: il Centro/Sinistra scalda i motori. Amalia Bruni apre la campagna elettorale a Lamezia: “respingeremo le persone che non sono degne di stare con la nostra coalizione”

2 Agosto 2021 23:46

Elezioni Regionali Calabria: il Centro/Sinistra scalda i motori. Amalia Bruni apre la campagna elettorale a Lamezia: “mia l’ultima parola sui candidati, altrimenti saluto e vado via”

Il Centro/Sinistra scalda i motori in vista delle elezioni regionali in Calabria. Amalia Bruni, candidata presidente della coalizione Pd, Articolo 1, PSI, Tesoro Calabria e M5S, ha aperto la campagna elettorale questa sera a Lamezia Terme: “ho preparato un codice etico a cui tutti i candidati si dovranno attenere – spiega a proposito della formazione delle liste -. Sarà pubblicato fra qualche giorno. Una serie di regole con cui respingeremo le persone che non sono degne di stare all’interno di una coalizione politica, perché la politica è servizio ad altri e non a se stessi“. E’ decisa la scienziata calabrese: “la coalizione la guido io, sarà mia l’ultima parola su nomi e liste. Ci sto mettendo la faccia, la mia storia e la mia professionalità. E mi sto rendendo conto che calabresi mi seguono, hanno colto la novità e anche l’essenza di una persona che si è spesa gratuitamente per questa terra, ha buttato sangue e qui ha costruito e non solo promesso di costruire”.