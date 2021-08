Calabria, sarai ammirata in tutto il mondo: a Tropea le riprese di “The Marvels”

19 Agosto 2021 16:02

Le riprese avranno luogo dal 27 agosto, mentre l’uscita al cinema di “The Marvels” è fissata per l’11 novembre 2022

La Calabria e la Costa degli Dei saranno il palcoscenico del sequel di Captain Marvel dal titolo “The Marvels”. Ad annunciare la notizia è stato il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che ha utilizzato i social per avere maggiore risonanza. Nel cast, a fianco di Brie Larson, ci saranno Iman Vellani, Kamala Khan e Teyonah Parris. Alla regia ci sarà Nia DaCosta, che avrà a disposizione una sceneggiatura firmata da Megan McDonnell, membro del team creativo della serie Disney+ WandaVision, diffuso dallo studio. I sopralluoghi sono già in corso e le riprese avranno luogo dal 27 agosto. L’uscita al cinema di “The Marvels” è fissata per l’11 novembre 2022.