Acr Messina, altri due colpi in entrata: ufficiali gli arrivi di Busatto e Fantoni

11 Agosto 2021 12:10

Due nuove ufficialità in casa Acr Messina, che sta pian piano definendo il nuovo organico per la stagione

Di corsa per costruire il nuovo organico. I problemi, soprattutto extra campo, non mancano in casa Acr Messina, come già documentato, ma il comparto tecnico sta provando ad occuparsi solo delle questioni riguardanti il rettangolo verde. Dopo gli addii con i protagonisti della scorsa stagione, nell’ultima settimana il club ha ufficializzato diversi calciatori in entrata, in maniera tale da regalare al neo mister Sullo la rosa completa per l’esordio stagionale (a Castellammare di Stabia il 21 agosto in Coppa Italia Serie C).

Due nuovi arrivi, in tal senso, sono da aggiungere alla lista. Nella giornata odierna è stato messo nero su bianco per Tommaso Busatto e Nicholas Fantoni, rispettivamente attaccante e difensore, entrambi classe 2002 ed entrambi provenienti dalla primavera del Vicenza. Il primo viene da un importante stagione con 12 reti e 5 assist, il secondo è stato invece capitano della selezione giovanile biancorossa che ha militato in Primavera 2.