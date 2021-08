Bova Marina: a piazza Municipio la manifestazione “Appello agli artisti: atto di dono per la Pinacoteca dell’area grecanica”

16 Agosto 2021 13:26

Bova marina: ancora un evento molto importante per la programmazione estiva de l’Associazione “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere”

Ancora un evento molto importante per la programmazione estiva de l’Associazione “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” che vede protagonista la Pinacoteca dell’Area Grecanica ed il suo potenziamento con opere che arricchiranno la copiosa collezione. Oggi lunedi 16 agosto alle ore 21,30 presso l’IRSSEC a piazza Municipio, si terrà la manifestazione “Appello agli artisti: atto di dono per la Pinacoteca dell’area grecanica”. L’evento vede proprio come protagonista l’arte e la consegna di sculture e dipinti di importanti figure calabresi. Di rilievo la consegna da parte di Hiske Maas moglie del compianto Nik Spatari pittore, scultore ed architetto, ideatore del Parco Museo Santa Barbara, dell’inedito segno zodiacale dei “gemelli”. Ed ancora una scultura di Cosimo Allera maestro che tra l’altro ha realizzato il Cristo presso il Santuario di Natuzza a Paravati, o ancora l’opera di Domenico Carteri che a Ferruzzano ha ideato un vero e proprio Parco dell’Area Grecanica con simboli ed elementi etnografici, o la scultura dedicata a Padre Catanoso di Pino Barreca docente della cattedra di Discipline Plastiche Scultoree e Scenoplastiche dell’Istituto d’Istruzione Superiore Rossano “L.S.-L.C.-L.A.” (CS). Infine due tele: una di Mimmo Morogallo pittore identitario che ha trattato nella sua lunga carriera il tema del mare, creando un ponte artistico tra Calabria ed America ed una di Marinella Malgeri che ha operato come restauratrice per anni di opere di tipo pittorico e lapideo. La serata vedrà il saluto del sindaco di Bova Marina dott. Saverio Zavettieri ed una introduzione sul senso del –dono oggi- della vice presidente Muse dirigente dott.ssa Orsola Latella mentre il prof. Alessio Bruno Bedini dottore di ricerca in “Storia, scienza, popolazione e territorio presso l’Università di Bari converserà sul tema “Le bellezze eterne nella Calabria moderna nelle opere degli studiosi”. Ci si augura, continua Livoti, che con questo ulteriore evento e con le tante richieste di consegna, tutto possa rivivere in una ottica di ampliamento e di rinnovamento. Allo stato attuale la Pinacoteca conserva tra le altre opere di Marisa Scicchitano, Saro Lucifaro, Cristina Benedetto, Mimmo Meduri, Domenico Mauro, Pino Gattuso, Rosario La Seta, Carmelo Tenio, Antonella Laganà allieva di Alfonso Frangipane, o ancora Pietro Tedesco, Demetrio Verduci, Anna Lauria veri e propri maestri dell’arte calabrese con il cuore ed alcuni anche con le radici grecaniche che hanno formato intere generazioni alla cultura del bello, della tradizione e dell’innovazione, in determinati periodi in cui la formazione artistica era lavoro, sacrificio e laboratorio. L’impegno c’è da parte di Giuseppe Livoti, gli artisti benevoli nei confronti dei messaggi culturali ci sono, è necessario dialogare per riportare un ordine nel caos dell’offerta di luoghi deputati della provincia di Reggio Calabria, luoghi piccoli ma non per questo rappresentativi di messaggi di poco interesse.