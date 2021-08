Paralimpiadi di Tokyo, Bebe Vio da impazzire! L’azzurra vince l’oro nel fioretto e si conferma campionessa paralimpica

28 Agosto 2021 13:36

Bebe Vio si conferma campionessa paralimpica nel fioretto femminile: l’azzurra vince la finale di specialità battendo 15-9 la Zhou alle Paralimpiadi di Tokyo

Da Rio a Tokyo, un graffio azzurro nel segno di Bebe. Beatrice Vio si conferma campionessa paralimpica anche a Tokyo 2020 sbaragliando un’avversaria dopo l’altra nel fioretto femminile. L’atleta azzurra domina anche la finale contro l’ostica cinese Zhou, testa di serie numero due del seeding del torneo olimpico. Dopo un inizio alla pari, Bebe Vio scappa via con una serie di stoccate fulminee portandosi sul 7-2, un solco importante che la schermitrice azzurra ha gestito per tutta la gara fino al 15-9. Urlo liberatorio e lacrime dopo la stoccata finale che vale la 5ª medaglia d’oro per l’Italia, la 18ª in totale.