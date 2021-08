Olimpiadi di Tokyo, quarti di fuoco per l’Italbasket: gli azzurri pescano la Francia del gigante NBA Gobert!

1 Agosto 2021 13:33

Sorteggiata l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale del torneo di basket alle Olimpiadi di Tokyo: gli azzurri, secondi nel proprio girone, pescano la Francia di Rudy Gobert

Dopo aver chiuso il proprio girone al secondo posto, alle spalle dell’imbattuta Australia, unica squadra contro la quale è arrivata una sconfitta, l’Italia aspettava con Ansia il sorteggio che l’avrebbe accoppiata ad un’avversaria ostica. Nell’urna la Slovenia del fenomenale Luka Doncic, le stelle NBA del Team USA e la solida e talentuosa Francia. L’avversaria dell’Italia nei quarti di finale del 3 agosto sarà proprio la Francia in uno dei più classici derby sportivi d’Europa. La nazionale transalpina si poggia sulla propria colonna portante, il gigantesco centro degli Utah Jazz, Rudy Gobert, uno dei migliori difensori dell’NBA in grado di dominare sotto canestro. Le armi offensive rispondono al nome di Nando De Colo, genio sopraffino che ha illumina da anni i parquet europei e Evan Fournier che, nonostante viva la sua carriera NBA fra alti e bassi, quando indossa la maglia della Francia si trasforma in un giocatore davvero pericoloso. Completano il quintetto il cestista dei Clippers Nicholas Batum e l’ex Celtics, ora al Real Madrid, Guerschon Yabusele.

Il programma dei quarti di finale di basket alle Olimpiadi: