Basket, Gianpiero Corlito è un nuovo dirigente della Dierre Reggio Calabria. E c’è il calendario provvisorio della stagione

27 Agosto 2021 14:38

Altro ingresso dirigenziale nella Dierre Reggio Calabria

Novità da casa Dierre Basketball. Il Presidente Roberto Filianoti, il General Manager Saccà e la Dirigenza intera sono lieti di accogliere, all’interno del proprio staff dirigenziale, Gianpiero Corlito. Palermitano d’origine e reggino d’adozione. Figlio cestistico della grande Viola con la quale si è formato cestisticamente ed umanamente. Ha fatto parte di uno dei roster più forti di sempre del basket italiano: la storica Panasonic Viola del Presidente Scambia stagione 1992/93 allenandosi con grandi campioni come Alessandro Santoro, Alexander Volkov, Dean Garrett, Roberto Bullara, Donato Avenia ed Hugo Sconochini sotto la guida di un mostro sacro del basket mondiale come Carlo Recalcati.

Tra i novanta ed il nuovo millennio la sua carriera è stata significativa. Tantissime esperienze in tutta Italia ed una carriera che è stata fattiva ed importante negli anni di Reggio Calabria, sponda Audax, sul finire della sua lunga ed intensa carriera, dove ha vestito i gradi di Capitano, una vera e propria guida per i compagni di squadra. Oggi porterà il suo bagaglio cestistico ed umano al servizio della Dierre Basketball. Nel frattempo, il Comitato Regionale Fip Sicilia ha inviato il calendario provvisorio della nuova stagione: la Dierre esordirà il nove ottobre 2021 in trasferta al PalaRitiro di Messina, alle ore 18.30 sul campo del Castanea Basket.