Basket e Beach Volley, lo sport incontra il sociale al Coolbay di Gizzeria: doppio obiettivo, divertimento e beneficienza

27 Agosto 2021 11:00

Doppio obiettivo, divertimento e beneficienza, per lo sport al Coolbay di Gizzeria

Un grande fine settimana di sport e sociale andrà in scena al Coolbay di Gizzeria Lido. Saranno in centinaia a giocare in spiaggia con diverse attività, dove l’obiettivo è doppio, da una parte divertirsi e dall’altra tendere una mano a chi è in difficoltà, lanciando un messaggio solidale. Saranno due giorni di unione, condivisione, il motto è semplice e diretto, lo sport fa bene al cuore. Così la Seila Beach Sport e il Basket Lamezia organizzano per il 28 e 29 una serie di tornei. Si parte con il 3×3 misto di beach volley per passare al 2×2 maschile di footvolley, quattro campi da gioco, una canotta in omaggio, si inizierà alle ore 17. Parte del ricavato sarà devoluto in favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori al seno.

Ilaria Perri, Presidente della SBS dice: “abbiamo organizzati vari eventi di carattere nazionale lungo l’estate, ma di sicuro questo ci riempie l’anima di orgoglio, il nostro cuore sarà gonfio di gioia nell’aiutare chi sta lottando contro un brutto male, vogliamo portare un’aria diversa e continuare a coinvolgere le persone del nostro territorio e non solo”. Ma non è tutto perché si giocherà anche a pallacanestro con il basket 3×3 tournament, tornei open, under 18 e under 15. Parte del ricavato sarà devoluto beneficienza per Sports Around the World, nata nel 2011, impegnata nella costruzione dei campetti in alcune scuole di Ruanda, Camerun e Congo non solo nelle grandi città, ma in piccoli villaggi. Attraverso questi eventi sportivi si possono sviluppare progetti e aiutare le comunità sul territorio.