Barcellona Pozzo di Gotto: occupava abusivamente un’area di proprietà della RFI, la Polizia effettua il sequestro

10 Agosto 2021 12:49

Sottoposto a sequestro l’area sottostante le campate tra le pile 13 e 19 del ponte ferroviario “Borraccio”

La Polizia ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in esecuzione di un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal locale tribunale e scaturita da indagini avviate nei mesi scorsi, ha sottoposto a sequestro l’area sottostante le campate tra le pile 13 e 19 del ponte ferroviario “Borraccio”, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, che era stata abusivamente recintata e adibita a deposito di materiali pericolosi e non, nonché a ricovero di animali. Gli accertamenti avviati nel mese di marzo scorso avevano portato ad indagare un italiano di 64 anni del posto che aveva chiuso le campate con una recinzione e un cancello per poi sfruttarne gli spazi come deposito di materiale di diverso tipo, tra cui travetti di calcestruzzo, materiale ferroso e di plastica, rottami di automezzi e motoveicoli, elettrodomestici vari e fusti metallici, il tutto senza alcun tipo di differenziazione o accorgimenti per isolare il suolo al fine di prevenire l’inquinamento delle falde acquifere. Su una porzione dell’area, il sessantaquattrenne aveva ricavato dei recinti per il ricovero di animali che però, all’atto degli accertamenti, non sono stati trovati.

All’uomo, indagato per i reati di occupazione abusiva di terreni e attività di gestione di rifiuti non autorizzata, è stato più volte intimato di ripristinare lo stato dei luoghi. Ora l’area, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata sequestrata dalla Polizia ferroviaria al fine di evitare la prosecuzione e l’aggravamento dei reati.