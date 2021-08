Barcellona Pozzo di Gotto: arrestato un cittadino di Castroreale per detenzione di droga

30 Agosto 2021 12:16

Barcellona Pozzo di Gotto: l’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nella notte di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato in flagranza di reato, un 40enne del luogo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso di specifico servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Castroreale hanno fermato per un controllo il 40enne alla guida di uno scooter. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso del soggetto, i militari dell’Arma lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare, all’esito della quale, occultata nel cassetto porta oggetti del mezzo, è stata rinvenuta una confezione in cellophane contenente 120 grammi di marijuana. Nel corso della successiva perquisizione al domicilio del fermato, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 2 grammi di marijuana, già suddivisa in due dosi. La sostanza stupefacente, posta in sequestro, è stata inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio. L’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, come disposto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, al termine delle formalità, è stato accompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.