Balneazione: tornano conformi i punti a Fiumefreddo Bruzio e Scalea

18 Agosto 2021 15:58

Tornano conformi i punti a Fiumefreddo Bruzio e Scalea, lo comunica l’Arpacal

Il servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale di Cosenza ha comunicato al Sindaco di Fiumefreddo Bruzio e al Sindaco di Scalea, nonché a Regione e Ministero della Salute, che a seguito delle analisi eseguite sui campioni di acqua di mare prelevati rispettivamente in data 15-08-2021 e 16-08-2021 presso le stazioni denominate “100 mt DX Fiume di Mare” a Fiumefreddo Bruzio, e “100 mt dx Canale Revoce” e “100 mt sx Canale Revoce” a Scalea, sono stati rilevati esiti FAVOREVOLI per i parametri microbiologici “Escherichia coli” ed ” Enterococchi Intestinali”, con valori CONFORMI a quelli imposti dalla normativa vigente”. I tratti di mare in oggetto, quindi, rientrano nei parametri della balneabilità.