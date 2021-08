Balneazione: due punti non conformi nel comune di Paola (CS)

13 Agosto 2021 10:48

Balneazione: la nota dell’Arpacal sul Comune di Paola

Il Servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale di Cosenza ha informato il Comune di Paola (CS), la Regione Calabria ed il Ministero della Salute, che a seguito delle analisi eseguite sui campioni di acqua di mare prelevati in data 11/08/2021 presso le stazioni di campionamento denominate:

“200 mt nord Canale Prospiciente depuratore” ed identificata con ID IT0180780 91014

“200 mt sud Canale Prospiciente depuratore” ed identificata con ID IT0180780 91015

è stato rilevato esito SFAVOREVOLE per il parametro microbiologico ” Escherichia Coli ” con valore SUPERIORE a quello imposto dalla normativa vigente.

Come prevede la normativa, ora spetta al Comune, come d’altronde richiesto dall’Arpacal, comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d’intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.

Si precisa che la denominazione dei punti della campagna di balneazione, a volte individuati con nome di località o stabilimenti balneari/alberghieri, non è frutto di una scelta discrezionale Arpacal ma la codificazione dei punti per come stabiliti da Regione e Ministero della Salute.