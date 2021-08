Anziano accusa un infarto in strada, eroico il gesto dei poliziotti: gli salvano la vita con un massaggio cardiaco nel centro di Bagheria

22 Agosto 2021 09:59

L’intervento tempestivo è stato decisivo sino all’arrivo dei soccorritori del 118

Quando si dice, trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Umberto e Salvatore del commissariato di Bagheria (Palermo) sono i poliziotti che hanno salvato, in centro città, un anziano colpito all’improvviso da un infarto. Gli agenti lo hanno tenuto in vita praticandogli il massaggio cardiaco sino all’arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno poi stabilizzato e portato in ospedale. L’uomo è ancora sotto osservazione, ma ci si augura che presto possa tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia.