Azione: Calenda vs ‘Fatto Quotidiano’, ‘da voi solo insulti, vi lascio a vostro brodo’

31 Agosto 2021 12:04

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Amici de Il Fatto Quotidiano potete continuare per altri mesi con queste fiumane di insulti adolescenziali (Water, Bombolo etc), che squalificano solo voi, ma non fate altro che confermare la correttezza della mia decisione di lasciarvi nel vostro brodo (primordiale)”. Così Carlo Calenda su twitter replica a un articolo di Andrea Scanzi su ‘Il Fatto Quotidiano’.