Reggio Calabria, continuano i controlli sulla SS 106: presto pubblicate le nuove date del servizio autovelox tra Bocale e Riace

2 Agosto 2021 18:00

Il calendario di agosto della SS 106 sarà stilato in queste ore, così che le date verranno comunicate per tempo alla cittadinanza

Prosegue il servizio di controllo dinamico della velocità sulla SS 106 nella zona di competenza del Comune di Motta San Giovanni, alle porte di Reggio Calabria. Secondo quanto appreso da fonti vicine all’Amministrazione Comunale, nei prossimi giorni saranno comunicate le date del servizio garantito dalla Polizia Municipale e, come avvenuto in precedenza, il calendario del mese di agosto riuscirà ad avvertire per tempo la cittadinanza. L’obiettivo è quello di invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ necessario ricordare che il limite di 50 km/h non è stato deciso dall’Amministrazione, né dalla Polizia Municipale, ma dipende dalle norme stradali nazionali: l’area da Bocale/Fornace a Riace Capo, che comprende anche Lazzaro, possiede infatti tante strade secondarie che hanno sbocco sulla SS 106 e quindi determinano tali limitazioni.