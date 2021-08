12 Agosto 2021 19:20

Ancora in corso d’accertamento le cause che hanno portato alla dinamica del sinistro

Un rocambolesco incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in pieno centro a Marina di Gioiosa, sulla costa jonica in provincia di Reggio Calabria. Diverse le vetture coinvolte, una si è addirittura capovolta sull’asfalto. Sul posto intervenuti i vigili del Fuoco e i Carabinieri per comprendere le cause del sinistro e gestire il traffico che è stato ovviamente rallentato. Non si è registrato alcun ferito grave.