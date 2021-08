Reggio Calabria, la notte il Lungomare si colora di auto in divieto di sosta: il problema parcheggi non è ancora stato risolto [FOTO]

18 Agosto 2021 10:16

Nei pressi dell’Arena “Ciccio Franco” una lunga fila di auto è stata parcheggiata in divieto di sosta, andando ad occupare lo spazio di una delle due carreggiate nella strada in cui adesso il transito è a doppio senso di circolazione

Rimuovere i parcheggi dal Lungomare sarebbe stato uno dei problemi maggiori con l’istituzione dell’Isola Pedonale in Via Marina alta, lo avevamo raccontato nelle scorse settimane, per questo l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria ha programmato il sistema autobus “Leva e Porta” ed ha parzialmente spostato le strisce blu sul Corso Matteotti (fino all’incrocio con Via Giulia). A vedere dalle immagini nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo e scattate nella tarda serata di ieri, sembra però che queste soluzioni non siano servite affatto. Nei pressi dell’Arena “Ciccio Franco” una lunga fila di auto è stata parcheggiata in divieto di sosta su un lato della carreggiata del Lungomare Falcomatà, quella diretta verso Nord, dimezzando così lo spazio per il transito dei mezzi. L’orario ovviamente non ha generato traffico e disagi alla viabilità, ma il problema potrebbe sorgere qualora la pratica diventasse un’abitudine.