Atm Messina: proseguono online le domande per gli abbonamenti gratuiti degli studenti

9 Agosto 2021 11:52

L’Ufficio Trasporti resterà chiuso al pubblico da giovedì 12 a venerdì 20 agosto

L’Ufficio Trasporti, afferente al Servizio Pubblica Istruzione e Cultura, al V piano del Palacultura, resterà chiuso al pubblico da giovedì 12 a venerdì 20 agosto. Sarà in ogni caso consentito, in tale periodo, presentare istanza di abbonamento gratuito per studenti in modalità on line collegandosi al link: https://comune.messina.it/modulistica/istanza-rilasciorinnovo-abbonamenti-studenti-atm/

Per comunicazioni urgenti sarà possibile contattare l’ufficio via email a istruzione@comune.messina.it .

Il regolare servizio riprenderà da lunedì 23 sia in modalità online sia in presenza, solo su prenotazione, tramite il servizio “PrenotaMe” attivo sul portale dell’Ente.