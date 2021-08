Atletica: Diamond League, Desalu e Tamberi in gara a Losanna

23 Agosto 2021 20:06

Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – è la prima gara dopo le Olimpiadi per uno dei campioni azzurri della staffetta. C’è Fausto Desalu nei 200 metri di giovedì a Losanna, in Svizzera. La nona tappa della Wanda Diamond League attende in tutto cinque atleti italiani e tra loro ci saranno due medaglie d’oro di Tokyo: nell’alto di mercoledì l’esordio da olimpionico di Gianmarco Tamberi, insieme a Marco Fassinotti, poi nella serata successiva toccherà a Zane Weir nel peso e a Gaia Sabbatini sui 1500 metri.

In un meeting stellare torna in pista lo sprinter azzurro Fausto Desalu che ha corso la terza frazione nella meravigliosa 4×100 del trionfo ai Giochi. Sarà al via nella sua distanza preferita, alle 21.35, contro alcuni dei big mondiali a cominciare da Kenny Bednarek, argento a cinque cerchi con 19.68, e dall’altro statunitense Fred Kerley, che invece è stato secondo in Giappone nei 100 (sconfitto da Marcell Jacobs). Ma anche l’oro olimpico e campione del mondo dei 400 metri, il bahamense Steven Gardiner, oltre al canadese Aaron Brown, in finale a Tokyo (sesto) e primo frazionista della 4×100 di bronzo.

Per il velocista delle Fiamme Gialle, fondamentale nella straordinaria impresa del quartetto azzurro con la sua magistrale curva, è l’occasione di puntare al primato stagionale di 20.29 realizzato in batteria che gli ha dato il pass per la semifinale alle Olimpiadi. E il 27enne lombardo, festeggiato pochi giorni fa dalla sua Casalmaggiore (Cremona), potrebbe avvicinare il suo miglior risultato in carriera, quel 20.13 del sesto posto agli Europei di Berlino nel 2018 con cui è diventato il secondo italiano di sempre alle spalle soltanto del mito Pietro Mennea.