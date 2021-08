Asd San Luca, è Giovanni Ignoffo il nuovo tecnico: inizia oggi la sua avventura coi reggini

18 Agosto 2021 10:19

Prende forma il San Luca 2021-2022: inizia oggi l’avventura del nuovo allenatore, Giovanni Ignoffo

E’ Giovanni Ignoffo il nuovo tecnico dell’Asd San Luca, che saluta mister Ciccio Cozza. Inizia oggi l’avventura del nuovo allenatore, come riporta il sito ufficiale del club reggino. Mister Ignoffo approda al San Luca dopo le esperienze di Siracusa, Avellino, Palermo e Benevento. Da calciatore ha difeso i colori di varie squadre, tra le quali il Palermo, il Napoli e il Benevento. La società è soddisfatta per l’inizio di questa collaborazione, certa della serietà e della competenza di Mister Ignoffo. All’allenamento odierno saranno presenti Carbone, Totò Pelle, Bruzzaniti, Scuffia, Murdaca, Arcuri e La Rosa, ai quali si aggiungeranno i nuovi Marisano, Condemi, Abbu, Amenta, Cardinale. In prova ci sarà Demiero, giovane portiere classe 2001.