Paralimpiadi di Tokyo, Italia a forza 7! Nuovo oro dal nuoto: Arjola Trimi dà spettacolo nei 50 dorso

29 Agosto 2021 11:36

L’Italia sale a quota 22 medaglie alle Paralimpiadi di Tokyo! Arjola Trimi porta in dote il 7° oro, ancora una volta dal nuoto: dominio dell’azzurra nei 50 dorso

Italia a forza 7, come il mare in tempesta! L’acqua dell’Aquatic Center si sposta con la stessa violenza mentre passa un fulmine azzurro che porta il nome di Arjola Trimi. La rossa milanese domina incontrastata la gara dei 50 dorso delle Paralimpiadi di Tokyo regalando all’Italia la 7ª medaglia d’oro della kermesse paralimpica. Arjola Trimi chiude in 51’34 davanti a Ellie Challis (55”11) e Iuliia Shishova (57”03). L’Italia sale a quota 23 medaglie: 7 d’oro, 8 d’argento e 8 di bronzo.