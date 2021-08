Apple, novità per contrastare la pedopornografia: un software scansionerà le foto caricate dagli utenti nei propri dispositivi

6 Agosto 2021 14:45

Apple inserirà un software in grado di scansionare le foto caricate dai propri utenti in iCloud e dispositivi per ricercare foto pedopornografiche

Apple annuncia un’importante novità riguardante la lotta alla pedopornografia che imperversa attraverso smartphone e social. L’azienda introdurrà a breve un software in grado di scansionare le foto presenti sui sistemi di archiviazione iCloud e sui dispositivi degli utenti alla ricerca di materiale pedopornografico. Il tutto con mezzi che non dovrebbero mettere a rischio la privacy. Secondo quanto fa sapere la Cnn, il software trasformerà le foto in un set di simboli che verrà poi confrontati con un database fornito da associazioni contro la pedopornografia come il National Center for Missing and Exploited Children, ed è in grado di riconoscerle anche se ci sono stati dei piccoli cambiamenti come tagli o applicazione di filtri. Un software aggiuntivo farà ulteriori verifiche in modo da rendere la probabilità di errore inferiore a 1 su un trilione. in caso di corrispondenza un avviso farà intervenire degli operatori che verificheranno se effettivamente le foto fanno parte del database. In questo caso l’account dell’utente verrà chiuso e scatterà la segnalazione alle autorità. “Il metodo – assicura Apple in un post sul proprio sito – è stato progettato avendo sempre in mente la privacy dell’utente“. L’iniziativa ha già suscitato qualche polemica nelle associazioni per il diritto alla privacy, come riporta sempre la Cnn. La nuova funzione sarà disponibile con uno dei prossimi aggiornamenti del software.