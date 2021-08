Italia, in marcia verso l’oro! Antonella Palmisano trionfa nella 20 km alle Olimpiadi: 36 medaglie, raggiunto il record di sempre

6 Agosto 2021 11:03

La marcia regala un’altra splendida gioia all’Italia impegnata alle Olimpiadi di Tokyo: dopo l’oro di Stano al maschile arriva quello di Antonella Palmisano nella 20 km femminile

Per l’Italia è una marcia trionfale verso l’oro! Dopo la gioia di ieri firmata da Massimo Stano nella 20 km maschile, quest’oggi la festa è tutta al femminile. Antonella Palmisano inizia la sua 20 km con il favore del pronostico, marcia con grazia e forza, non sbaglia nulla e non riceve alcun richiamo. Una gara dominata dalla marciatrice azzurra che nel finale si toglie anche lo sfizio di mettersi la bandiera tricolore al collo (poi caduta!), visto il grande vantaggio sulle rivali. L’oro arriva con il tempo di 1:29:12. Una doppietta dorata per l’Italia con due atleti pugliesi che confermano quanto la marcia azzurra, con particolare riferimento alla scuola pugliese, sia un’eccellenza mondiale. Per l’Italia sono 36 medaglie complessive: raggiunti i record di Los Angeles 1932 e Roma 1960, le edizioni più vincenti nella storia azzurra alle Olimpiadi.