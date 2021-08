23 Agosto 2021 19:30

“Antigone, il sogno della farfalla”: il 25 agosto al Parco Ecolandia di Reggio Calabria e il 26 a Locri per il Globo Teatro Festival

Continua il tour degli spettacoli di anteprima del Globo Teatro Festival III Edizione con “Antigone – il sogno della farfalla” che avrà altri due importanti appuntamenti mercoledì 25 agosto alle ore 21.30 al Parco Ecolandia di Reggio Calabria e giovedì 26 agosto alla Planteria, Lungomare Sud a Locri. Dopo il grande successo di pubblico e di critica riscosso a Palmi, il festival continua a decantare il celebre mito grazie alla drammaturgia di Donatella Venuti ispirata al romanzo “La tomba di Antigone” della filosofa spagnola Maria Zambrano e messa in scena con un’interpretazione intensa e suggestiva di Maria Milasi e Americo Melchionda che cura anche la regia. “Il sogno della farfalla ” vive la sua vita in un attimo e non conosce vecchiaia, decadenza o malattia ma solo un’eterna sfolgorante giovinezza, sottratta al passare del Tempo ma imprigionata nell’attimo; una vita breve e pura irradiata dalla gloria del coraggio e resa eterna dalla trascendenza dell’amore. “Perché Antigone – spiegano le note di regia – come tutte le Antigoni della storia, continua ad essere viva come fosse stata sputata dalle onde di un naufragio, superstite che la morte si è rifiutata d’inghiottire e che non può fare altro che nascere a nuova vita cercando la terra promessa su cui approdare, una terra promessa che forse amaramente non sarà mai di questo mondo”. Lo spettacolo ha una dedica speciale a Donatella Venuti, attrice, regista e autrice teatrale messinese che ha rappresentato un punto di riferimento di spicco per il teatro contemporaneo convogliando per decenni nelle sue creazioni generazioni di artisti tra le due città dello Stretto. La sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto; le sue opere sono il lascito che ha donato a chi ha avuto la fortuna di conoscerla come attrice, regista e drammaturga. Uno straordinario doppio appuntamento con il teatro a Reggio e a Locri per la terza edizione del Globo Teatro Festival. Il programma completo con tutti gli spettacoli è disponibile sul sito ufficiale www.globoteatrofestival.eu.