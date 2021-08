30 Agosto 2021 09:23

Andrea Maria Virgilio vince la medaglia di bronzo nel tiro con l’arco: l’arciera italiana viene eliminata da Phoebe Paterson Pine (vincitrice dell’oro) ma si riscatta contro la Artakhinova

Subito una medaglia azzurra nella notte italiana. Andrea Maria Virgilio chiude al terzo posto la prova del tiro con l’arco femminile e si mette al collo la medaglia di bronzo. L’arciera di Trapani supera nella finale per il terzo gradino del podio la russa Stepanida Artakhinova in rimonta, con il punteggio di 142-139. Medaglia d’oro per Phoebe Paterson Pine che ha battuto la Virgilio in semifinale e si è ripetuta in finale contro la cilena Mariana Varela Zuniga per 134-133.