17 Agosto 2021 07:36

(Adnkronos) – Carlo Ancelotti vuole Cristiano Ronaldo al Real Madrid. A sostenerlo è Edu Aguirre, giornalista e amico del fuoriclasse portoghese, nel corso del programma El Chiringuito. Secondo Aguirre il tecnico emiliano avrebbe chiesto al club di Florentino Perez il ritorno di CR7 e avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, che sarebbe il benvenuto anche per lo spogliatoio dei blancos.

Nel mirino del Real Madrid, va ricordato, c’è anche Kylian Mbappé, ma a due settimane dalla chiusura di mercato tutto è ancora possibile secondo i media spagnoli, che danno grande risalto all’indiscrezione. Un’operazione fattibile secondo As, quotidiano vicino al Real Madrid, che già a inizio agosto aveva parlato del possibile ritorno al Real del 5 volte Pallone d’Oro. “Ancelotti vuole ingaggiarlo. Il rapporto tra loro è meraviglioso e lui vorrebbe tornare. L’opzione è sul tavolo”, sostiene Aguirre. Sempre secondo il giornalista, non troverebbero invece riscontro i rumors secondo cui Cristiano Ronaldo si sarebbe offerto al Manchester City.

Il nome dell’attaccante della Juventus in questi giorni è stato collegato anche al Psg: il club transalpino sarebbe pronto ad assecondare la richiesta di Mbappé di essere ceduto al Real Madrid e starebbe pensando al portoghese per formare un tridente da sogno con Neymar e Messi.