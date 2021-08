Vibonese-Reggina, le formazioni ufficiali dell’amichevole: c’è Rivas al posto di Denis, Montalto recupera

11 Agosto 2021 18:30

Le formazioni ufficiali dell’amichevole tra Vibonese e Reggina, in scena al Luigi Razza di Vibo Valentia

Tutto pronto per l’amichevole del Luigi Razza tra Vibonese e Reggina, ieri posticipata di un’ora – dalle 17.30 alle 18.30 – per via del forte caldo che sta imperversando in questi giorni in Calabria e non solo. Ormai più o meno definite le scelte di mister Aglietti, in attesa che la società gli “regali” gli attaccanti. Oggi Denis è fuori, parte dalla panchina, mentre c’è Montalto che parte dall’inizio dopo aver recuperato dal problema patito nell’ultimo test. E’ Rivas a sostituire El Tanque, mentre il nuovo Adjapong parte dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali.

Reggina: Micai, Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara, Hetemaj, Ricci, Crisetig, Montalto, Laribi, Rivas. A disposizione: Lofaro, Turati, Adjapong, Liotti, Loiacono, Franco, Regini, Bellomo, Bezzon, Bianchi, Gavioli, Situm, Denis, Menez, Provazza. All. Aglietti.

Vibonese: Mengoni, Mahrous, Polidori, Basso, Persano, Spina, Ciotti, Ngom, Grillo, Vergara, Cattaneo. A disposizione: Marson, Alvaro, Risaliti, Mauceri, Tumbarello, Leone, Senesi, La Ragione, Cigagna, Fomov. All. D’Agostino