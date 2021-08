Reggina, nel weekend non si va in vacanza: sabato amichevole contro l’ambizioso Fc Lamezia Terme

31 Agosto 2021 17:12

Test amichevole per la Reggina, che non si ferma nonostante la pausa per le Nazionali: sabato gli amaranto affronteranno l’ambizioso e neonato Fc Lamezia Terme

Quattro punti nelle prime due al Granillo e ultime ore di mercato per puntellare la rosa. Ora, per la Reggina, un po’ di tregua. Anzi no. Seppur A e B si fermino nel weekend per la sosta delle Nazionali, la squadra di Aglietti non vuole frenare la sua corsa, per far mettere ancora minuti nelle gambe ai giocatori a corto di condizione. E così sabato, alle ore 18, gli amaranto affronteranno in un test amichevole l’ambizioso e neonato Fc Lamezia Terme, compagine di Serie D scatenatissima sul mercato (Laribi, Maimone, Corapi, Salandria e Camilleri tra i colpi più importanti di questa sessione estiva). La partita si giocherà al Guido D’Ippolito di Lamezia.