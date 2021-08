Pallacanestro Viola, altro colpo: ufficiale l’arrivo di Amar Klacar

11 Agosto 2021 20:12

Nuovo arrivo in casa Pallacanestro Viola: ufficiale l’accordo con Amar Klacar

“La Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Amar Klacar. Guardia/ala, classe 2000, ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club neroarancio fino al 30 giugno 2022″. Comincia così la nota con cui la Pallacanestro Viola comunica l’annuncio di un nuovo arrivo.

Comincia da Amar Klacar il mercato “under” della Pallacanestro Viola. Guardia/ala bosniaca classe 2000 di 199 cm per 83kg, Klacar cresce nelle giovanili di Košarkaški Klub Radnički Goražde in Bosnia ed Erzegovina. Nel 2016/17 il suo arrivo in Italia alla Next Step Academy di Rapallo, approdando poi a Catanzaro nella stagione successiva. Con i calabresi 5.5 di media a partita al suo primo anno in Serie B. Amar, nonostante la giovane età, può già vantare nel suo curriculum una promozione in massima serie, ottenuta durante la stagione appena conclusa con la canotta di Napoli. Amar Klacar: “Sono contentissimo di essere un nuovo giocatore della Viola. Sono pronto per questa nuova sfida e non vedo l’ora di arrivare a Reggio Calabria e iniziare a vestire il neroarancio. Un grande saluto a tutti i tifosi, ci vediamo presto”.