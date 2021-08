Allarme incendi in Sicilia, la Protezione Civile: “domani zone rosse Enna, Messina, Palermo e Trapani”

2 Agosto 2021 18:16

Rischio anche a Catania, assegnata ondata di Livello 3

La Sicilia, insieme a Campania e Calabria, è attualmente la Regione italiani maggiormente colpita dagli incendi. Nel corso del 2021 “ci sono state 558 richieste di intervento di concorso aereo per lo spegnimento dei roghi” e “il 35 per cento di queste richieste è arrivato dall’Isola, il 20 per cento dalla Calabria”, ha recentemente affermato il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. L’emergenza però è tutt’altro che terminata e nel pomeriggio di oggi il Dipartimento Regionale della Protezione Civile in Sicilia ha emanato la seguente ordinanza per la giornata di domani 3 Agosto 2021: