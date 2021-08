Basket, Fidelia Torrenova completa il reparto lunghi: ufficiale l’arrivo del giovane Nuhanovic

17 Agosto 2021 18:36

Torrenova completa il reparto lunghi con il giovane Nuhanovic: la nota ufficiale

Fidelia Torrenova è felice di comunicare l’acquisto delle prestazioni sportive di Alen Nuhanovic, centro classe 2003 di formazione italiana in corso con presenza sotto le plance, ma anche dinamicità e buona mano dalla media distanza.

206 cm per 101 kg, Nuhanovic nasce a Trbovlje, in Slovenia, e si trasferisce poi con la sua famiglia a Lubiana. A 11 anni inizia a giocare a pallacanestro, con il KD Solvan ed a seguire si trasferisce presso il KD Ilirija, dove rimane fino al 2018. Nella stagione 2018-2019 si trasferisce a Torino dove debutta l’Under 16 della Campus Piemonte. Nel 2019-2020 si trasferisce alla Next Step International Academy Rapallo, una “scuola di basket” destinata agli “Studenti-Atleti” per il loro sviluppo accademico e atletico.

“Ho scelto Torrenova – ha detto – perché sta giocando ad alto livello e ho avvertito la grande opportunità di crescita personale e sportiva. Mi hanno anche detto che le persone sono molto disponibili, che il cibo e buono e che ci si allena molto bene in palestra. Voglio fare del mio meglio e aiutare la squadra a vincere più partite possibili, spero se ne possano vincere molte per sognare grandi risultati. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra ed il coach”.