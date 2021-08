Al via A-Road, programma di accelerazione di Growth Capital per le scale-up

4 Agosto 2021 20:01

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Si aprono oggi le adesioni per A-Road, il programma di accelerazione d’élite di Growth Capital dedicato alle scale-up più promettenti che vogliono intraprendere un percorso per arrivare rapidamente al round Serie A. Il programma di accelerazione e fundraising durerà sei mesi e sarà strutturato in due batch di 5 scale-up ciascuno l’anno.

Le scale-up saranno supportate da Ceo di alto profilo in qualità di mentor, quali Milena Mondini, Ceo Gruppo Admiral, il Ceo di Alkemy Duccio Vitali, Marco Ariello ex Presidente di Moleskine, i direttori emeriti di McKinsey Roger Abravanel e Andrea Zocchi. Growth Capital – fra i leader italiani nelle operazioni di finanza straordinaria e di fundraising in ambito startup – garantirà un approccio personalizzato individuando gli investitori e la struttura d’investimento più adeguata e minimizzando le tempistiche per arrivare al round Serie A.