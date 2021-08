Salernitana-Reggina, Aglietti: “nel primo tempo meritavamo il gol”. E poi un passaggio su Menez e mercato

16 Agosto 2021 23:18

Coppa Italia: le parole dei protagonisti al termine di Salernitana-Reggina, la prima ufficiale della stagione

“Chi è entrato ha fatto bene perché lo ha fatto con avversari un po’ più stanchi, c’era più freschezza. Penso che anche nel primo tempo si sia fatta una buona partita e meritavamo anche il gol”. Lo ha detto il tecnico della Reggina Alfredo Aglietti al termine della sfida di Coppa Italia persa a Salerno. “Sicuramente – ha proseguito – il vantaggio loro ha fatto la differenza e siamo entrati un po’ condizionati da quella rete. Soddisfatto? A metà. La squadra ha tenuto il campo con personalità, c’è stato un buon possesso palla negli ultimi 25 metri, ma poi non abbiamo avuto la giusta cattiveria per andare in gol. Motivi? Siamo entrati poco in area perché loro la presidiavano bene”.

Poi un passaggio su Menez, entrato bene in partita: “lo stiamo provando sotto la prima punta, come questa sera. Deve essere messo in condizione di stare vicino alla porta, accorciando il campo da seconda punta o trequartista. Mercato? Sono in atto valutazioni per il reparto d’attacco, sono gli ultimi giorni e cerchiamo chi possa finalizzare regalandoci un buon numero di gol”.