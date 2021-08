Afghanistan, Trump attacca Biden: “una vergogna per gli Usa”

22 Agosto 2021 16:46

Afghanistan, Trump attacca Biden: “quello che sta accadendo a Kabul è una vergogna per l’America, una enorme macchia per la reputazione e la storia americana”

“Quello che sta accadendo a Kabul è una vergogna per l’America, una enorme macchia per la reputazione e la storia americana”. E’ quanto afferma l’ex presidente Usa, Donald Trump, che nel corso di un comizio in Alabama attacca Joe Biden. “Siamo di fronte a un disastro senza precedenti”, ha aggiunto l’ex presidente Usa, aggiungendo come “l’Europa e la Nato non credono più in noi”.