Afghanistan, tensione sempre più alta: spari contro un aereo italiano in decollo da Kabul

26 Agosto 2021 14:29

Spari contro un C130J dell’Aeronautica militare italiana in Afghanistan

Tensione sempre maggiore in Afghanistan: a quanto apprende l’AGI, spari si sono verificati contro un C130J dell’Aeronautica militare italiana che era appena decollato da Kabul con a bordo altri evacuati afghani. Nessuna conseguenza per equipaggio e passeggeri. Secondo le ricostruzioni, il fuoco è stato aperto quando il velivolo aveva già staccato le ruote dalla pista dell’Hamid Karzai Airport, con i motori alla massima potenza per consentirne il decollo. Il pilota, un ufficiale donna dell’Aeronautica italiana, è stata rapida e ha mantenuto il sangue freddo nell’effettuare una manovra di emergenza che ha messo in sicurezza il C130J in volo, allontanandolo dalla traiettoria dei proiettili, probabilmente di mitragliatrice pesante posizionata all’esterno dello scalo aereo o su un’altura vicina. Il C130J ha quindi proseguito sulla rotta prevista che l’ha portato alla base aerea di Al Salem, in Kuwait, da dove poi le persone a bordo proseguiranno per l’Italia con KC767.