Afghanistan: riunione oggi in Gb, Camera Comuni convocata mercoledì

15 Agosto 2021 15:58

Londra, 15 ago. (Adnkronos) – La Camera dei Comuni del Regno Unito è stata convocata per mercoledì alle 9:30 locali in relazione alla situazione in Afghanistan. Ad annunciarlo è la stessa Camera dei Comuni sul proprio sito.

Il primo ministro britannico Boris Johnson, riferisce ‘Cnn’, ha anche convocato una riunione del Cabinet Office Briefing Rooms questo pomeriggio per discutere della situazione in Afghanistan, ha affermato il suo ufficio in una noto.