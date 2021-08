Afghanistan: martedì 24 alle 14 Guerini e Di Maio in commissioni Esteri e Difesa

18 Agosto 2021 17:42

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – Sono state convocate per martedì prossimo, 24 agosto, alle 14, le commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato per l’audizione dei ministri Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini sulla situazione in Afghanistan. La riunione si terrà nella nuova Aula dei Gruppi della Camera e i parlamentari potranno partecipare anche da remoto.